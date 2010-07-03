Стала известна дата подачи апелляции на приговор Кокорину

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Защита футболиста Александра Кокорина планирует подать апелляцию на приговор суда 20 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову.

"20 мая я пойду подавать апелляционную жалобу. Дело все в том, что 18-е число выпадает на выходной день, поэтому по закону в первый рабочий", – заявила адвокат.

Ранее Кокорин выразил желание "отбывать наказание в колонии под Белгородом, а не в хозоторяде "Бутырки", где для него нет специальности". Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.