В Бердянске при обстреле погибла член избирательной комиссии – МВД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Член избирательной комиссии погибла в Бердянске в результате обстрела с украинской стороны, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой.

"К сожалению, погибла с правом решающего голоса член избирательной комиссии в городе Бердянске", – цитирует его ТАСС.

Он рассказал, что сложная обстановка была в Каменке-Днепровской и в Энергодаре, где приходилось переводить избирательные комиссии вместе с документацией.

Днем 17 марта сообщалось, что спецслужбы РФ в Бердянске пресекли покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина.

Вечером в субботу, 16 марта, стало известно о том, что в Бердянске сработало взрывное устройство. В экстренных службах сообщали, что никто не пострадал.

По словам Рогова, после подрыва взрывного устройства повреждения получил объект, где находился избирательный участок.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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