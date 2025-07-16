Спасатели нашли пропавший в Хабаровском крае вертолет Ми-8

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Сотрудники спецслужб обнаружили вертолет Ми-8, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан. Об этом со ссылкой на оперативные службы Дальнего Востока пишет ТАСС.

Подробности случившегося пока не приводятся, как и какой-либо информации об экипаже вертолета.

Вертолет Ми-8Т пропал 14 июля при перелете из Охотска в Магадан. В установленное время машина не вышла на связь.

Предварительно, на борту находились три члена экипажа и два техника, которые направлялись в пункт назначения для проведения ремонтных работ. Для поиска были задействованы самолет и два вертолета.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.