Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Вертолет МЧС России вылетел из Магадана в Хабаровский край на поиски пропавшего вертолета Ми-8. На борту судна находятся спасатели со всем необходимым оборудованием. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации. Кроме того, организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром города Южно-Сахалинска, оповещены морские суда в Охотском море.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан 14 июля. В установленное время воздушное судно не вышло на связь.

На борту пропавшего вертолета, предварительно, находятся три члена экипажа и два техника. Они летели в пункт назначения для выполнения ремонтных работ.

Вскоре Росавиация приступила к поискам пропавшего вертолета. Спасатели вылетели из Магадана на самолете Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Охотска на вертолете Ми-8 авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

По факту случившегося также возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".