Росавиация запросила у МАК результаты испытаний SSJ 100

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Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета результаты сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100, рассказала представитель ведомства.

"Первичную сертификацию самолета данного типа в предыдущие годы проводил МАК", – уточнила она.

Ранее стало известно, что конструктивные недостатки SSJ 100 могли стать причиной аварии в аэропорту Шереметьево 5 мая. Тогда лайнер авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. В это время он загорелся.

Погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Возбуждено уголовное дело. Предварительный доклад о причинах случившегося опубликуют в конце мая.