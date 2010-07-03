Туроператоры не выбирают самолеты для полетов – АТОР

Решение о том, какой самолет поставить к поездке, принимает авиакомпания. Турроператор на это не влияет. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Говоря о Sukhoi Superjet 100, она уточнила, что тот летает на чартерных рейсах, но в очень ограниченном объеме. Это три процента от общего количества рейсов.
"После трагедии многие писали нам, что после того, как узнали, что летят на этой марки самолета, хотели бы поменять самолет. Но туроператор и турагент, где был приобретен тур, не может повлиять на выбор самолета. Это решение авиакомпании", – цитирует Ломидзе ИА "НСН".
Требовать этого у туроператора бессмыслено, кроме того, это не является частью договора, объяснила она. Пассажиры могут только поменять билет, но со штрафом.
Стало известно, что по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минтранс РФ готовит предложения по совершенствованию авиаперевозок. Это коснется подготовки пилотов, нормативно-правовой базы в сертифицировании и подготовке техники, а также разработки техники.
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