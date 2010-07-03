Министр транспорта прокомментировал отмены рейсов SSJ 100

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Отмены и задержки рейсов на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) были и до трагического пожара в аэропорту Шереметьево. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он отметил, что сейчас немного повысилось внимание к техническим вопросам перед вылетом.

"Задержки и отмены происходили и раньше, вы просто о них писали меньше. Не могу сказать, что сейчас ситуация в этом смысле каким-то кардинальным образом изменилась. Может быть, чуть внимательнее подходят к тем техническим вопросам, которые возникают перед вылетом", – заявил Дитрих, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве российские авиакомпании стали отменять рейсы на авиалайнерах такого типа.



5 мая SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево для аварийной посадки. Приземлившись, лайнер загорелся. На борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа, в итоге погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". МАК пока не закончил работы с бортовыми самописцами самолета. Предварительный доклад будет готов до конца мая.