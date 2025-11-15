Минздрав РФ: 12 человек находятся в больницах после ДТП с автобусом в Пермском крае

Фото: телеграм-канал "Анастасия Крутень"

На лечении в больницах Перми находятся 12 пострадавших, в том числе ребенок, после ДТП с микроавтобусом в Кунгурском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

По его словам, состояние 7 человек оценивается как тяжелое. При этом остальные, включая ребенка, находятся в состоянии средней тяжести.

ДТП произошло в Пермском крае вечером 14 ноября. По данным СК, микроавтобус "Соболь" ехал по трассе Пермь – Шадейка в сторону Екатеринбурга. В районе деревни Черепахи водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате 7 человек погибли, в том числе ребенок.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор региона Дмитрий Махонин пообещал выплатить родственникам погибших по миллиону рублей.

