Аксенов наградил спасших директора сафари-парка "Тайган" Зубкова

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сотрудница крымского "Тайгана" Татьяна Алексагина и турист Алексей Данилов, которые помогли спасти владельца сафари-парка Олега Зубкова, были награждены медалями "За мужество и доблесть". Указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства республики.

"Наградить <…>: Алексагину Татьяну Викторовну – рабочего по уходу за животными структурного подразделения (филиала) общества с ограниченной ответственностью "Ялтинский зоопарк "Сказка" – Парк львов "Тайган"; Данилова Алексея Васильевича – самозанятого", – говорится в сообщении.

Алексагина отогнала животное, а затащить Зубкова в машину помог Данилов, который спрыгнул в вольер.

О том, что на директора "Тайгана" напал лев, стало известно 22 июня. Инцидент произошел, когда Зубков вместе с Алексагиной кормил хищника.

Лев разорвал трахею мужчине, повредил мышцы шеи и оторвал большую грудную мышцу слева. Зубкова доставили санавиацией в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко". Там его прооперировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

Сам Зубков попросил не усыплять напавшего на него льва, так как, по его мнению, в первую очередь в случившемся виноват человек. В начале июля Зубкова выписали из больницы, он вернулся на место работы.