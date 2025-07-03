Владелец парка "Тайган" Зубков выписан из больницы

Фото: телеграм-канал "Сафари Парк Тайган"

Директор парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, выписан из больницы Краснодарского края. Об этом рассказала руководитель пресс-службы учреждения Татьяна Алексагина в беседе с ТАСС.

Представитель парка отметила, что Зубков возвращается в Крым. В настоящий момент он начал заниматься бытовыми делами, а также купил себе новую одежду и планирует сходить в ресторан.

О том, что на директора "Тайгана" напал лев, стало известно 22 июня. Инцидент произошел, когда Зубков вместе с Алексагиной кормили хищника. От резкого звука закрывающейся в клетку двери зверь побежал к владельцу парка.

В результате лев разорвал трахею мужчине, повредил мышцы шеи и оторвал большую грудную мышцу слева. Его состояние оценивалось как тяжелое. Мужчину доставили санавиацией в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко". Там его прооперировали.

По данным Следственного комитета, нападение хищников на Зубкова стало возможным в результате грубого нарушения сотрудниками правил техники безопасности при содержании опасных животных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Зубков попросил не усыплять напавшего на него льва, так как, по его мнению, в первую очередь в случившемся виноват человек.