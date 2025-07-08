Директор парка "Тайган" призвал оставить в покое давшую орангутангу вейп боксера

Фото: телеграм-канал "Сафари Парк Тайган"

Директор крымского "Тайгана" Олег Зубков призвал оставить в покое боксера Анастасию Лучкину, которая в парке дала покурить вейп орангутангу Дане, передает РИА Новости.

По словам владельца учреждения, девушка совершила две ошибки: дала вейп, а после опубликовала видео со своим поступком в соцсети. При этом Зубков посчитал, что Лучкина наказала себя "более чем достаточно" и сделала выводы из ситуации. Директор "Тайгана" добавил, что если боксер хотела популярности, то она ее добилась. Он также пожелал спортсменке удачи.

Вместе с тем Зубков рассказал, что в настоящий момент с орангутангом все в порядке. Он объяснил, что ядовитые вещества вроде табака не способны убить животное, поскольку обезьяна имеет то же строение, что и люди.

Владелец парка обратил внимание, что в ялтинский зоопарк "Сказка" попадали обезьяны, которые были ранее употребляли алкоголь и табак. Однако подобные действия, как те, что совершила Лучкина, могут иметь последствия, подчеркнул он.

Видео, на котором Лучкина просунула вейп через прутья решетки и дала орангутангу покурить, ранее распространилось в Сети. В "Тайгане" уточнили, что у животного после этого появилась вялость и пропал аппетит. Тем не менее через некоторое время самочувствие обезьяны улучшилось.

Сначала девушка отрицала свою причастность к произошедшему, но позже она извинилась и признала, что совершила поступок недостойного содержания в погоне за "хайпом".

В свою очередь, тренер спортсменки и руководитель клуба "Боец" Владимир Акатов заявил, что Лучкину исключили из спортивной организации.