Владелец "Тайгана" Зубков: схватка со львом могла закончиться "гораздо хуже"

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

У владельца крымского парка "Тайган" Олега Зубкова после нападения льва повреждены позвонки, трахея, крупные вены и грудные мышцы. Об этом он рассказал на пресс-конференции, добавив, что схватка с хищником могла закончиться "гораздо хуже".

"Самое главное, что этого хищника не поддержали соплеменники, в таком случае ЧП закончилось бы "полномасштабной трагедией", – рассказал он и уточнил, что это первое серьезное нападение на него за 30 лет работы.

По словам Зубкова, он пошел закрывать клетку вольера у одного из львов, параллельно раскидывая мясо другим хищникам.

"Под мостом сидел лев и ел. Я нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше, чем я себе позволил, потому что мне мешала ограда. Я этой калиткой спровоцировал его, и он напал на меня, показав злость и агрессию", – передает слова владельца "Тайгана" РИА Новости.

Как уточнил Зубков, он пытался сдержать льва, но "хищник есть хищник". Также он до последнего старался "сохранить дыхание".

Зубков поблагодарил врачей за оказанную помощь и добавил, что уже выздоравливает.

"Не судите меня строго за то, что произошло. Я еще раз говорю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Я выбрал себе смертельно опасную работу со львами", – поделился он.

О нападении льва на Зубкова стало известно 22 июня. Инцидент произошел во время кормления животных.

Мужчину госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

В начале июля Зубкова выписали из больницы, он уже вернулся на место работы.