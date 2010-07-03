Бортпроводник рассказала о действиях пассажиров А321

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно приземлившегося в Подмосковье, вели себя "сдержанно" и выполняли команды экипажа. Об этом рассказала РИА Новости старший бортпроводник рейса Надежда Вершинина.

По ее словам, на борту "действовали согласно инструкции". "Все прошло так, как мы отрабатывали. Пассажиры вели себя достаточно сдержано, команды слушали, все быстро эвакуировались", – вспоминает бортпроводник. Она отметила, что позже пассажиры поблагодарили экипаж лайнера.

15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летевший в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил экстренную посадку на кукурузном поле. На борту в тот момент находились 226 пассажиров. По последним данным Минздрава РФ, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

В "Уральских авиалиниях" причиной жесткой посадки назвали попадание птиц в двигатели самолета. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громовазаверили, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский – в рабочем состоянии.

После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что самолет восстановлению не подлежит.