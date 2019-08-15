Число обратившихся за медпомощью после ЧП с А321 выросло до 76

Фото: пресс-служба СК РФ. Скриншот с видео

За врачебной помощью после жесткой посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Такие уточненные данные обнародовал Минздрав РФ, передает ТАСС.

Ранее в ОАО "Рампорт Аэро" пообещали выплатить компенсацию пассажирам аварийно севшего лайнера в размере 100 тысяч рублей.

ЧП произошло утром 15 августа. Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту лайнера находились 226 человек.

По данным "Уральских авиалиний", причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели самолета. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский – в рабочем состоянии.

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Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. По словам специалистов, расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня. В пресс-служба перевозчика подчеркнули, что самолет восстановлению не подлежит.