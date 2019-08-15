Число обратившихся за медпомощью после ЧП с А321 выросло до 76

19:58 (обновлено 15.08.2019 20:35)
19:58
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Фото: пресс-служба СК РФ. Скриншот с видео
За врачебной помощью после жесткой посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Такие уточненные данные обнародовал Минздрав РФ, передает ТАСС.
Ранее в ОАО "Рампорт Аэро" пообещали выплатить компенсацию пассажирам аварийно севшего лайнера в размере 100 тысяч рублей.
ЧП произошло утром 15 августа. Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. На борту лайнера находились 226 человек.
По данным "Уральских авиалиний", причиной жесткой посадки стало попадание птиц в двигатели самолета. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский – в рабочем состоянии.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. По словам специалистов, расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня. В пресс-служба перевозчика подчеркнули, что самолет восстановлению не подлежит.
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Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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