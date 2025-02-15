Комментатор Скворцов поблагодарил всех за поддержку после инцидента в Новосибирске

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Спортивный комментатор Роман Скворцов поблагодарил всех за поддержку, которая была ему оказана после происшествия в Новосибирске.

"Не прочитал еще даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат. Всем огромное спасибо за поддержку", – написал журналист в своем телеграм-канале.

Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб мозга и гематому. О состоянии здоровья комментатора докладывают губернатору области, новосибирский Минздрав держит ситуацию на контроле.

Как рассказал журналист Дмитрий Ерыкалов, Скворцов получил травму после конфликта у бара в Новосибирске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Задержан подозреваемый в избиении комментатора. Он заявил на допросе, что причиной нападения стали оскорбления Скворцова. При этом версия пострадавшего до сих пор неизвестна, так как, по его словам, он не помнит, как получил травму.