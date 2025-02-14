Задержан подозреваемый в избиении комментатора Скворцова

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В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В отделе полиции <...> находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские опрашивают мужчину.

Скворцов попал в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Врачи диагностировали ушиб мозга и гематому. По факту избиения было заведено уголовное дело.

Как рассказал журналист Дмитрий Ерыкалов, Скворцов получил серьезную травму после конфликта у бара в Новосибирске. О состоянии здоровья спортивного комментатора докладывают губернатору области, новосибирский Минздрав держит ситуацию на контроле.