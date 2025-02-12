Журналист Ерыкалов: Скворцов получил травму после конфликта у бара в Новосибирске

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Спортивный комментатор Роман Скворцов получил серьезную травму после конфликта, который произошел у бара в Новосибирске. Об этом рассказал журналист Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале.

Ерыкалов отметил, что вечером 8 февраля он находился в баре в компании других журналистов, прибывших в Новосибирск на Матч звезд КХЛ.

"На улице люди из нашей компании случайно встретились с агрессивно настроенной компанией, которая вышла из другого бара (BeerFactory), начался разговор, который перетек в конфликт. Одному из тех, кто был в нашей компании, нанесли удар", – добавил журналист.

По его словам, в момент нападения на одного из коллег из бара вышел Скворцов, на которого также "почти моментально" напали. После полученного удара комментатор упал, потеряв сознание. Ерыкалов отметил, что, узнав о конфликте, он и другие коллеги прибежали из внутреннего двора заведения, однако они уже застали лишь последствия нападения.

"На его (Скворцова. – Прим. ред.) лице была кровь, а в сознание не могли привести даже врачи", – добавил он.

Скворцов попал в реанимационное отделение одной из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. Отмечалось, что его привезли в больницу с Красного проспекта, где находится большое количество баров и ресторанов.

Он находится в сознании, но врачи диагностировали ушиб мозга и гематому. По факту избиения было заведено уголовное дело.

О состоянии здоровья Скворцова докладывают губернатору области, новосибирский Минздрав держит ситуацию на контроле.

