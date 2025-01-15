Казахстан получил расшифрованные данные с потерпевшего крушение борта AZAL

Фото: РИА Новости/МЧС Республики Казахстан

Расшифрованные данные с потерпевшего крушение самолета авиакомпании AZAL доставлены в Казахстан, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтранса республики.

Специалисты уже приступили к изучению документов, уточнили в ведомстве. После детального рассмотрения всех фактов и материалов Комиссия по расследованию авиационного происшествия опубликует предварительный отчет.

В пресс-службе добавили, что в нем будет предоставлена не только установленная фактическая информация, но и та, что была получена в ходе расследования.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение во время экстренной посадки 25 декабря 2024 года в трех километрах от города Актау. На борту были 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 доставили в медучреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Казахстан направил в Бразилию черные ящики с разбившегося борта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет получил повреждения из-за обстрела с земли. Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании этого ЧП, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.