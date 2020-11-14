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Происшествия

14 ноября, 23:31

Пожар в жилом доме в Красноармейске локализован

происшествия пожар

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Пожар в двухэтажном кирпичном жилом доме в подмосковном Красноармейске локализован на площади 1 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Возгорание произошло в кирпичном доме с деревянными перекрытиями по адресу: Заречный тупик, дом 4. Пожару присвоен второй ранг сложности. К ликвидации пожара привлечены 66 человек и 18 единиц техники.

Сначала площадь пожара составляла 600 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, а потом до 1 300. В ходе тушения пожара эвакуировали 80 человек, в том числе 18 детей. Сведений о пострадавших не поступало.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение оказать необходимую помощь людям, чьи квартиры пострадали от пожара.

До этого один человек погиб, троих спасли при пожаре на балконе одной из квартир в Зеленограде. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

В подмосковном Красноармейске горит двухэтажный жилой дом

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