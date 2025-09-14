Правоохранители допросили многоженца Сухова по делу о развратных действиях

Фото: youtube.com/Саша Сулим

Многоженца Ивана Сухова допросили в Следственном комитете (СК) города Александров по уголовному делу о развратных действиях, сообщил в телеграм-канале его адвокат Александр Почуев.

По словам правозащитника, Сухов дал развернутые показания, "подтверждающие его невиновность и оговор со стороны довери под воздействием представителей ток-шоу". Он уточнил, что заявил ходатайства о проведении очной ставки отца с дочерью.

Кроме того, стороной защиты подано ходатайство о проведении экспертизы образцов крови и волос девушки на предмет выявления следов употребления наркотических и психоактивных веществ.

"В заключение <...> мною заявлено ходатайство об принятии мер к обеспечению тайны следствия и тайны личной жизни семьи моего доверителя", – добавил Почуев.

Сухов свою вину не признает. Ему присвоен статус подозреваемого, добавил юрист.

Многоженец получил известность после интервью, которое он дал журналистке Саше Сулим. По данным СМИ, у него 30 наследников, одна официальная супруга и несколько сожительниц.

Позже 19-летняя дочь Сухова рассказала, что отец домогался до нее, когда она еще не достигла совершеннолетнего возраста. После этого СК начал проверку и возбудил уголовное дело.