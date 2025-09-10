Дело возбуждено в отношении многоженца Сухова

Фото: vk.com/id191629727

Следователи возбудили уголовное дело против многоженца Ивана Сухова в Александрове Владимирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Уточняется, что дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия").

"Решение о наличии оснований для предъявления обвинения будет принято по результатам проведения расследования", – уточнили в ведомстве.

Сухов стал известен после интервью, которое он дал журналистке Саше Сулим. По данным СМИ, у него 30 наследников, одна официальная супруга и несколько сожительниц. При этом Сухов мечтает о 50 детях.

В начале июня 19-летняя дочь многоженца рассказала, что отец домогался до нее, когда она была несовершеннолетней. В связи с этим Следственный комитет начал проверку.