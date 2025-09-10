Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 16:57

Происшествия

Дело возбуждено в отношении многоженца Сухова

Фото: vk.com/id191629727

Следователи возбудили уголовное дело против многоженца Ивана Сухова в Александрове Владимирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Уточняется, что дело было заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ ("Развратные действия").

"Решение о наличии оснований для предъявления обвинения будет принято по результатам проведения расследования", – уточнили в ведомстве.

Сухов стал известен после интервью, которое он дал журналистке Саше Сулим. По данным СМИ, у него 30 наследников, одна официальная супруга и несколько сожительниц. При этом Сухов мечтает о 50 детях.

В начале июня 19-летняя дочь многоженца рассказала, что отец домогался до нее, когда она была несовершеннолетней. В связи с этим Следственный комитет начал проверку.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика