Первая жена многоженца Ивана Сухова назвала его чудовищем

Фото: youtube.com/Саша Сулим

Первая жена многоженца Ивана Сухова Ирина рассказала о своем отношении к нему после того, как ее дочь обвинила его в сексуализированном насилии.

Во время эфира программы "Пусть говорят" Ирина поделилась, что не собирается выяснять с Суховым отношения. Кроме того, она назвала его чудовищем.

"Не хочу и не буду давать ему оценку, пусть судья вынесет ему вердикт. Я верю Ане. Я ее буду поддерживать", – добавила женщина.

При этом она отметила, что Сухов не против нахождения дочери на ток-шоу. По ее словам, когда экс-супруг узнал, что Анна собирается выступить в эфире, он заявил, что любит дочь и ни в чем ее не винит.

Иван Сухов стал известен после интервью журналистке Саше Сулим. По данным СМИ, у него 30 наследников, одна официальная супруга и несколько сожительниц, при этом Сухов мечтает о 50 детях. В начале июня 19-летняя дочь многоженца рассказала, что отец домогался до нее, когда она была несовершеннолетней. Следственный комитет начал проверку.