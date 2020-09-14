Сотрудники МЧС сняли мужчину с крыши Александро-Невской лавры в Петербурге

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Мужчину, который ночью забрался на крышу одного из зданий на территории Александро-Невской лавры в Петербурге, убедили спуститься. Об этом заявили представители МЧС по городу, передает ТАСС.

"Мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал", – уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

До этого в полиции говорили, что сотрудники вели переговоры с мужчиной, забравшимся на крышу здания в монастыре и отказавшимся спускаться оттуда. Согласно предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.

На место прибыли спасатели главка МЧС по Санкт-Петербургу, а также психологи. Про какие-либо требования мужчины не было известно. При этом источник в оперативных службах сказал, что у него мог быть с собой предмет, похожий на нож.

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