Сотрудники МЧС сняли мужчину с крыши Александро-Невской лавры в Петербурге

15:29
Фото: телеграм-канал LifeShot
Мужчину, который ночью забрался на крышу одного из зданий на территории Александро-Невской лавры в Петербурге, убедили спуститься. Об этом заявили представители МЧС по городу, передает ТАСС.
"Мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал", – уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.
До этого в полиции говорили, что сотрудники вели переговоры с мужчиной, забравшимся на крышу здания в монастыре и отказавшимся спускаться оттуда. Согласно предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.
На место прибыли спасатели главка МЧС по Санкт-Петербургу, а также психологи. Про какие-либо требования мужчины не было известно. При этом источник в оперативных службах сказал, что у него мог быть с собой предмет, похожий на нож.
Ранее эксперты из института имени Сербского признали невменяемым Алексея Барышникова, захватившего отделение "Альфа-банка" в центре Москвы в мае этого года. Инцидент произошел в отделении финансовой организации на Земляном Валу.
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