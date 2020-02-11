Полиция доставила в отдел угрожавшего навредить себе мужчину

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Полицейские доставили в отделение мужчину, угрожавшего навредить себе у станции метро "Щелковская", передает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, он проявляет признаки неадекватного поведения. Мужчина забрался на козырек магазина у станции подземки. Внимание на него обратили прохожие, которые вызвали экстренные службы.

В 2019 году мужчина забрался на крышу посольства Венесуэлы в Москве. Он говорил по телефону и угрожал нанести себе увечья. Полицейские оцепили здание, на их требования спуститься он не реагировал.

Тем не менее мужчина спрыгнул, после чего был задержан. Скорая увезла его в психиатрическую больницу.