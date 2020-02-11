"Было страшно": очевидец – о мужчине с ножом на козырьке магазина

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Неизвестный мужчина с ножом забрался на козырек магазина в районе метро "Щелковская" и угрожал навредить себе. На улице

9-й Парковой мгновенно образовалась толпа людей, приехала скорая и полиция. На данный момент мужчина уже доставлен в полицию. Один из очевидцев Дмитрий рассказал Москве 24 об увиденном.

Дмитрий шел по улице на автобусную остановку в районе 16:20 и увидел, что на дороге стоит пожарная машина. "Подумал, что пожар, но дыма никакого не было. Тут и лента ограждения на тротуаре, толпа людей, пожарная машина, скорая и полиция. Я подошел и спросил: "Что происходит?" Какая-то женщина ответила, что там на крыше мужчина ходит с куском стекла в руке", – говорит очевидец.

Фото: предоставлено очевидцем

Дмитрий рассказал, что настроение толпы было неоднозначным: одни стояли в непонимании, другие – в шоке, а кто-то даже посмеялся, предполагая, что "парень захотел привлечь к себе внимание".

"Мне было страшно, я раньше не сталкивался с такими "сюрпризами". Предпочел перейти по подземному переходу на другую сторону улицы и пойти дальше до остановки", – рассказал Дмитрий.



Фото: предоставлено очевидцем

На данный момент с мужчиной уже проводится беседа в отделении. По данным некоторых СМИ, задержанный, возможно, находился под воздействием наркотических средств.

