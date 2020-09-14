Мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры в Петербурге

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Сейчас с ним ведут переговоры сотрудники полиции. По предварительным данным, мужчина находится в неадекватном состоянии. Не исключается, что ему потребуется медицинская помощь.

По данным СМИ, мужчина отказывается спускаться уже более 11 часов. Он утверждает, что на земле ему угрожает опасность. Отмечается также, что у него закончились сигареты и он начал просить у прохожих закурить.

Ранее эксперты из института имени Сербского признали невменяемым Алексея Барышникова, захватившего отделение "Альфа-банка" в центре Москвы в мае 2020 года.

Инцидент произошел в отделении финансовой организации на Земляном Валу. Мужчина удерживал в помещении заложников, а также утверждал, что его интересует "правда". Его задержали в ходе штурма.

