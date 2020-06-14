Пассажиров самолета "Уральских авиалиний" отправят из Пулково другим рейсом

Фото: vk.com/just_airplanes

Пассажиры столкнувшегося в Пулково самолета "Уральских авиалиний" будут перевезены до пункта назначения в Калининград с помощью резервного борта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пассажиры рейса U6-391 (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно", – говорится в сообщении.

В компании также добавили, что столкновение самолетов произошло во время руления S7 Airlines, которое задело крылом хвостовую часть самолета "Уральских авиалиний". Последний стоял в очереди на вылет. По данному инциденту будет проведено расследование.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково по касательной столкнулись два пассажирских самолета. Самолеты должны были вылететь в Иркутск и Калининград. В результате происшествия никто не пострадал.

В мае самолет авиакомпании "Россия", следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу, экстренно приземлился в Пулково. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика на борту.

