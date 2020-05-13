Самолет рейса Петербург – Уфа экстренно приземлился в Пулково

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Самолет авиакомпании "Россия", следовавший из Санкт-Петербурга в Уфу, приземлился в Пулково. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика на борту, заявил ТАСС официальный представитель авиаперевозчика

"Самолет совершил посадку. В течение двух часов пассажиры будут пересажены на аналогичное воздушное судно и направлены в аэропорт назначения," – добавили в пресс-службе перевозчика.

Ранее стало известно, что самолет Airbus A319 подал сигнал тревоги через 25 минут после вылета из Петербурга. Как рассказал источник в авиационных службах, на борту воздушного судна футбольного клуба "Зенит" сработал датчик разгерметизации. Экстренная посадка прошла успешно.

В апреле самолет Симферополь – Москва подал сигнал тревоги.

В марте лайнер совершил вынужденную посадку в Пулково после сигнала о неисправности.

Кроме того, 14 марта самолет рейса Москва – Челябинск экстренно приземлился в Казани.