Более 2 тыс детей из Белгорода отправили на отдых в другие регионы

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Свыше 2 тысяч детей из Белгорода отправили на отдых в другие регионы после того, как украинские боевики начали обстреливать город. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас более 2 тысяч детей размещено за пределами региона. У нас в трех регионах десять человек заболели, шесть из них в Пензенской области, все они находятся под присмотром врачей", – уточнил он в своем телеграм-канале.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате этого погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек.

Днем 2 января ВСУ вновь совершили обстрел Белгородской области. Один мирный житель погиб и еще 11 пострадали.

5 января Гладков рассказал о сохраняющейся непростой ситуации в административном центре.

12 января ВСУ обстреляли село Глотово под Белгородом. В результате атаки оказалась повреждена линия электропередачи.



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