В Белгороде могут появиться защитные конструкции на остановках

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Специальные защитные конструкции возле остановок общественного транспорта могут появиться в Белгороде. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, за последние дни девять остановок обложили мешками с песком, пять – бетонными плитами. Также рассматривается возможность использования модульных конструкций, которые изготавливаются для Минобороны РФ.

Гладков отметил, что такие конструкции могут установить в местах скопления граждан, которые невозможно защитить бетонными блоками или мешками с песком.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек.

31 декабря Минобороны РФ сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего военные объекты Киева понесли серьезные потери. В ведомстве уточнили, что в результате ракетной атаки по комплексу "Харьков Палас" удалось уничтожить лиц, ответственных за теракт в Белгороде.

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