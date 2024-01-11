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Акция в поддержку жителей Белгородской области состоялась на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу форума пишет "Газета.ру".

"Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе", – подчеркнул губернатор региона Вячеслав Гладков.

Уточняется, что в ходе акции представители регионов, посетители и дирекция выставки поддержали Белгород тюльпанами и открытками в форме сердец. Также на стендах всех регионов РФ появились надписи в поддержку региона, а сам стенд области был украшен тюльпанами.

Эти цветы были выбраны не случайно, так как тюльпаны являются символом любви и счастья, а в Белгороде каждый год проходит фестиваль "Река в цвету". Подчеркивается, что волонтеры также раздают цветы посетителям, многие из которых несут их на стенд пострадавшего накануне Нового года региона РФ.

В день Белгородской области организаторы выставки-форума предложили участникам выразить восхищение стойкостью духа, мужеством и героизмом белгородцев, уточнили в пресс-службе.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек, а 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, еще 25 – федерального.

31 декабря Минобороны РФ сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего военные объекты Киева понесли серьезные потери. В ведомстве уточнили, что в результате ракетной атаки по комплексу "Харьков Палас" удалось уничтожить лиц, ответственных за теракт в Белгороде.

Пострадавшие в результате обстрелов 38 жителей Белгорода получат выплаты в размере 500 тысяч рублей из бюджета области. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов