8 эвакуированных в Москву после обстрела Белгорода находятся в тяжелом состоянии

Фото: МЧС России

Состояние 8 из 25 пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород 30 декабря, доставленных на лечение в Москву, оценивается как тяжелое. Об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Евгения Камкина пишет ТАСС.

По его словам, 13 из 25 находятся в состоянии средней степени тяжести, а остальные – в удовлетворительном.

Ранее на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ в Москве состоялась акция в поддержку жителей Белгородской области.

Представители регионов, посетители и дирекция выставки поддержали Белгород тюльпанами и открытками в форме сердец. Также на стендах всех субъектов РФ появились надписи в поддержку региона, а сам стенд области был украшен тюльпанами.

30 декабря украинская сторона обстреляла центр Белгорода. В результате погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела достигло 109 человек. По данным на 1 января, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, еще 25 – федерального.

31 декабря Минобороны РФ сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове. В ведомстве уточнили, что в результате ракетной атаки по комплексу "Харьков Палас" удалось уничтожить лиц, ответственных за теракт в Белгороде.

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