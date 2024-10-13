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13 октября, 22:37

Происшествия

В Новгородской области скорая съехала в кювет и врезалась в дерево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина скорой помощи съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево в Боровичском районе Новгородской области, передает пресс-служба Минздрава региона.

В результате ДТП у скорой оказался разбит бампер и капот. Как прокомментировал аварию медработник, причиной стали плохие дорожные условия – после дождя в колеях на асфальте скопилась вода, из-за которой произошел занос.

Пострадавшие пассажиры с ушибами были оперативно госпитализированы в Боровичскую центральную районную больницу, где получили медицинскую помощь.

Ранее грузовой автомобиль "МАЗ" столкнулся с автобусом "ЛиАЗ" на трассе Волгоград – Астрахань. В результате ДТП погибли три человека, еще 17 получили травмы. Предварительной причиной аварии стал выезд водителя бетономешалки на полосу встречного движения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Прокурор области Сергей Фрост поставил ход расследования на контроль.

ДТП произошло на Симферопольском шоссе

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