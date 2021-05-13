Число погибших за три дня при израильских ударах по сектору Газа выросло до 83

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Число палестинцев, погибших за три дня в результате израильских ударов по сектору Газа, увеличилось до 83, сообщает РИА Новости. Еще 487 человек пострадали.

Среди погибших 17 детей и 7 женщин. Еще 487 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 67 погибших и 388 пострадавших.

Армия Израиля ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа, однако пока команды о ее проведении не было. Войска в дивизии "Газа" находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Более тысячи ракет было выпущено по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта.

Власти Израиля, в свою очередь, сообщили о пуске более 150 ракет из сектора Газа. Утверждалось, что десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Число палестинцев, которые погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 65. Еще 365 человек получили ранения. Среди погибших – 16 детей и 5 женщин.