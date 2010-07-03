Авиакомпания рассекретила слова пилотов перед крушением Boeing

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Пилоты самолета, разбившегося в Эфиопии 10 марта, непосредственно перед катастрофой сообщили диспетчерам о проблемах в управлении полетом. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на главу компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама.

Гендиректор сообщил изданию, что слышал запись переговоров. В частности, пилот "сообщил авиадиспетчерам, что у него возникли проблемы с управлением полетом". Однако нет данных, о каких конкретно внешних проблемах шла речь.

Черные ящики лайнера планируют отправить для анализа в Европу. Американские чиновники настаивают на отправке самописцев в США.

Пассажирский Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение недалеко от города Дебре-Зейт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Причины авиакатастрофы пока не установлены. По словам Теволде Гебремариама, вскоре после взлета командир корабля запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт. После этого связь пропала. Это произошло через шесть минут после взлета.

О временном отказе от воздушных судов заявили власти Китая, Индонезии, Великобритании, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии, Австралии, Марокко, Бразилии, Аргентины, Австрии, Ирландии и Монголии. Позднее государства Евросоюза также запретили подобные полеты над территорией ЕС до установления причин катастрофы.

Кроме того, российская компания S7 Airlines заявила, что временно приостановит использование этой модели воздушного судна: с полуночи 13 марта и вплоть до получения информации о расследовании причин катастрофы. Как заверили в S7, решение временно отказаться от Boeing 737 MAX 8 не повлияет на регулярность рейсов: полеты будут выполняться в штатном режиме.

