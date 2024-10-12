СК РФ попросил передать ему дело о ДТП в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "Астраханская полиция"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Астраханской области, в региональный главк, сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение было принято в связи с общественным резонансом, который вызвала авария, и ее последствиями.

Глава ведомства отдал соответствующее поручение главе следственного управления по Астраханской области Ибрагиму Могушкову. Кроме того, он должен будет представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах случившегося.

Грузовой автомобиль "МАЗ" столкнулся с автобусом "ЛиАЗ" 11 октября на трассе Волгоград – Астрахань. В результате ДТП погибли три человека, еще 17 получили травмы. Предварительной причиной аварии стал выезд водителя бетономешалки на полосу встречного движения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Прокурор области Сергей Фрост поставил ход расследования на контроль.