Руководитель Росавиации: черные ящики разбившегося SSJ 100 обнаружены в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ 100 обнаружены во время проведения поисково-спасательных работ. Об этом сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 1".

Самолет Superjet 100 упал днем 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Судно осуществляло транзитный перелет после ремонта, направляясь в аэропорт Внуково.

В самолете находились два пилота и штурман – все они погибли. Следователи уже завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

В СМИ со ссылкой на экстренные службы предположили, что основной причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье стал одновременный отказ двух двигателей воздушного судна. При этом в авиационных службах выдвинули версию, что в двигатели могли попасть птицы, поэтому системы SSJ 100 отказали на небольшой высоте.

Сейчас специалисты продолжают работу на месте крушения. Работы будут проводиться круглосуточно в несколько смен, в связи с чем спасатели уже разбили рядом полевой лагерь.

