Уровень воды в реке Урал в Оренбуржье достиг 1 154 см

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области увеличился на 3 сантиметра, до 1 154 сантиметров. Опасный уровень превысил отметку на 224 сантиметра, сообщается в телеграм-канале регионального муниципального образования.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

12 апреля было принято решение о снижении давления в сети водоснабжения в южной части Оренбурга. Такие меры приняли из-за подтопления энергооборудования водозабора "Газпромэнерго".

Кроме того, 12 апреля в городе прозвучала сирена, власти попросили жителей города немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Также мэр Оренбурга Сергей Салмин рекомендовал собрать с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости.

