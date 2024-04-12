12 апреля, 17:21Происшествия
Уровень воды в реке Урал в Оренбуржье достиг 1 154 см
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области увеличился на 3 сантиметра, до 1 154 сантиметров. Опасный уровень превысил отметку на 224 сантиметра, сообщается в телеграм-канале регионального муниципального образования.
5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.
В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.
12 апреля было принято решение о снижении давления в сети водоснабжения в южной части Оренбурга. Такие меры приняли из-за подтопления энергооборудования водозабора "Газпромэнерго".
Кроме того, 12 апреля в городе прозвучала сирена, власти попросили жителей города немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Также мэр Оренбурга Сергей Салмин рекомендовал собрать с собой документы, лекарства и вещи первой необходимости.
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