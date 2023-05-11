В пресс-службе Прилепина заявили, что писателя готовят ко второму этапу операции

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Медики готовят писателя Захара Прилепина, который пострадал в результате подрыва автомобиля, ко второму этапу операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Там уточнили, что на сегодняшний день его состояние стабильно.

"На данный момент идет подготовка ко второму этапу операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения", – добавила пресс-служба.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, был взорван 6 мая. Также вместе с ним был сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, который погиб в результате подрыва.

Писатель получил травмы, однако его прооперировали и ввели в медикаментозный сон, из которого вывели 7 мая.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на Приленпина. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в покушении. Им оказался Александр Пермяков, который признался в содеянном и добавил, что в 2018 году он был завербован украинскими спецслужбами.

Суд постановил арестовать Пермякова на два месяца. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия".

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