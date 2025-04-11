Освобожденные в Тунисе россияне вылетят в столицу 11 апреля

Фото: tunisie.mid.ru

Освобожденные из-под стражи в Тунисе 11 россиян вылетят в Москву 11 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в североафриканской стране.

"Для них приобретены билеты, они вылетают в течение дня двумя рейсами", – уточнили в диппредставительстве.

Как добавил собеседник агентства, сейчас освобожденные россияне находятся в международном аэропорту.

В ноябре 2024 года группа из 11 российских туристов отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром, чтобы увидеть античные памятники Римской империи. Через несколько дней туристы перестали выходить на связь, а спустя еще некоторое время стало известно об их задержании местными полицейскими.

По данным СМИ, в этом районе расположены объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры. Кроме того, в приграничье сохраняется напряженная ситуация из-за террористических ячеек.

Родственники задержанных обращались к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их. В свою очередь, в посольстве РФ в Тунисе уточнили, что права задержанных российских граждан не нарушаются, их самочувствие удовлетворительное.