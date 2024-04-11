В Оренбурге подтоплено более 3,6 тыс дворов и более 2 тыс домов

Фото: МЧС России

Более 3,6 тысячи дворовых территорий и свыше 2 тысяч домовладений подтоплены в Оренбурге на данный момент. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин.

По его словам, особенно напряженная ситуация складывается около многоквартирных домов в жилом комплексе "Гранд-парк".

"Там всю ночь работала техника, сейчас мы туда будем передавать водоналивные дамбы, которые передали нам МЧС", – цитирует Салмина РИА Новости.

В связи с этим градоначальник призвал жителей Оренбурга не дожидаться критической ситуации с паводком и эвакуироваться в максимально короткое время.

Ранее Салмин уже сообщал, что вода из реки Урал подошла близко к многоквартирным домам на некоторых улицах Оренбурга, в частности, на улице Геннадия Донковцева, а также в жилых комплексах "Дубки" и "Гранд-Парк". Кроме того, подтоплены здания на набережной города, в районе автомобильного моста.

Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе за прошедшую ночь увеличился на 32 сантиметра, достигнув 1 054 сантиметров. Таким образом, опасный показатель превышен уже на 124 сантиметра.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Правительственная комиссия решила объявить в Оренбургской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня на фоне паводков в регионе.