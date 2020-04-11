СК проведет проверку по факту халатности руководства больницы в Уфе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Доследственная проверка по факту возможной халатности руководства республиканской клинической больницы началась в Уфе, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы имени Куватова по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы", – говорится в сообщении следствия.

Глава Минздрава Башкирии Максим Забелин заявил, что коронавирус предварительно подтвержден у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин больницы в Уфе. Для объективной оценки их дополнительно проверит Роспотребнадзор.

За последние сутки зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев COVID-19 в 49 регионах России. Всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 13 584 случаев в 82 регионах. Выписано по выздоровлению 1045 человек, из них за последние сутки – 250.

Ежедневно в Москве проводится 18 тысяч исследований на коронавирус. В Оперативном штабе заявили, что в России было сделано 1,18 миллиона тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 159 тысяч человек.