У 170 врачей и пациентов больницы в Уфе предварительно нашли коронавирус

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Коронавирус предварительно подтвержден у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин больницы в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Башкирии Максима Забелина.

"У большинства пациентов и врачей анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки", – отметил Забелин.

В понедельник министерство здравоохранения Башкирии сообщило, что больница имени Куватова в Уфе закрылась на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов с коронавирусом.

Главврач больницы Эльза Сыртланова отмечала, что все сотрудники больницы вместе с пациентами остались в здании до особого распоряжения. По ее словам, в медучреждении продолжаются операции и работа над документацией.

За последние сутки в 57 регионах России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране число зараженных превышает 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

