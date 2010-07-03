Родственники погибших в авиакатастрофе россиян отправятся в Эфиопию 14 марта

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Родственники россиян, погибших при авиакатастрофе самолета Boeing 737 MAX 8, отправятся в Эфиопию 14 марта. Об этом ТАСС рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров.

Он отметил, что им предстоит опознать тела погибших. Умяров добавил, что перелет и проживание россиян оплатит эфиопская авиакомпания, которой принадлежал разбившийся лайнер.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в воскресенье, 10 марта. Лайнер потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт.

На борту воздушного судна находились 157 человек, в том числе трое российских туристов. Выжить в крушении никому не удалось.

После авиакатастрофы Ethiopian Airlines временно приостановила полеты на Boeing 737 MAX 8. Аналогичное решение приняли китайские авиакомпании.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о дальнейшей эксплуатации самолетов данного типа в России примет министерство транспорта.

