Число жертв в результате удара Израиля по Бейруту возросло до 18

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Число погибших в результате израильских ударов по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута увеличилось до 18 человек. Еще 92 оказались ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на центр экстренных ситуаций Минздрава Ливана.

Самолеты израильских ВВС атаковали два здания, которые использовались шиитской организацией "Хезболла" в Бейруте. По данным СМИ, целью мог быть шеф спецслужбы организации Вафик Сафа.

Среди жителей появилась паника, поскольку в кварталах Рас-эн-Набаа и Эн-Нуэйри находится много семей беженцев, которые выехали из южных районов Ливана из-за бомбардировок.

В ночь на 1 октября Армия Израиля заявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболла".

В результате израильских ударов по разным районам Ливана 7 октября погибли 36 человек. Еще 150 человек получили различные травмы, уточнили в центре экстренных ситуаций при Минздраве республики. При этом общее количество жертв бомбардировок со стороны Израиля с октября 2023 года составило как минимум 2 119 человек, пострадавших – более 10 тысяч.

