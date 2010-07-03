В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова участвуют около 7000 человек – МВД

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На согласованный митинг в центре Москвы собралось около 7000 человек. Такие данные приводит МВД.

"Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности ", – указано в сообщении на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что для обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах организованы досмотровые мероприятия.

"Досмотр проводится исключительно в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия", – подчеркнули в полиции.

Столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова. Их численность не должна превышать 100 тысяч человек.

Ранее организаторы митинга обратились с заявлением к полиции о готовящихся провокациях.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

