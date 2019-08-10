Организаторы митинга обратились с заявлением о готовящихся провокациях – МВД

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Организаторы митинга в Москве обратились с заявлением в полицию о готовящихся провокациях. Об этом говорится на сайте ведомства.

"К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия", – сказано в сообщении.

Как уточняет Агентство "Москва", о возможных провокациях со стороны Соболь сообщил депутат Совета Депутатов района Кунцево Денис Шендерович.

"Шендерович подошел к сотрудникам полиции и предупредил, что Соболь готовит провокации во время митинга на проспекте Академика Сахарова, отметив, что не хочет нести ответственность за возможные последствия этого", – сказал агентству источник.

Ранее в СК предупредили о недопустимости проведения несогласованных акций после митинга на проспекте Академика Сахарова 10 августа. В комитете напомнили, что призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются как уголовное преступление.

Полиция заявила о недопустимости нарушений закона на согласованном властями митинге. Любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей

