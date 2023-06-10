Уровень воды в Новой Каховке за день снизился до отметки в 7 метров

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Уровень воды в Новой Каховке за день снизился еще на три метра после ЧП на Каховской ГЭС. Сейчас показатель упал до отметки в семь метров, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, там приступили к откачке воды и уборке мусора с улиц.

Вместе с этим он добавил, что Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Таким прогнозом поделились в ПАО "РусГидро".

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделал Киев. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявлял, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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