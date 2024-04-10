В Курганской области превентивно эвакуированы 1,6 тысячи человек

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Превентивную эвакуацию 1,6 тысячи человек провели Курганской области в связи с паводком, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Среди них – 280 детей. Из числа эвакуированных в пунктах временного размещения находятся 475 человек, остальные расположились у родственников.

Эвакуация проводилась в районах, где ожидается наиболее сложная паводковая обстановка.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тобол возле Кургана за сутки поднялся на 23 сантиметра, достигнув 357 сантиметров. При этом уровень реки в районе села Звериноголовского резко вырос на 21 сантиметр – до 933 сантиметров.

Власти региона объявили принудительную эвакуацию в зоне подтопления Звериноголовского округа региона, а губернатор области Вадим Шумков 8 апреля ввел режим ЧС регионального уровня в Курганской области на фоне паводков.