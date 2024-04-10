Уровень реки Урал в Орске упал на 29 см

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Уровень реки Урал в Орске упал на 29 сантиметров, составив 899 сантиметров, сообщил мэр города Василий Козупица в своем телеграм-канале.

Снижение наблюдается третий день подряд. По словам мэра, от воды освободились 136 жилых домов. При этом в городе остаются подтопленными 6 793 жилых дома и 6 793 приусадебных участка.

Эвакуированы 2,6 тысячи человек, включая 681 ребенка. В 15 пунктах временного размещения находятся 1,3 тысячи человек, в том числе 228 детей.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Число эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области увеличилось до 7,7 тысячи человек. Среди них 1,7 тысячи детей. Всего в регионе подтоплены около 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Глава Оренбурга Сергей Салмин в связи с ситуацией призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи.

Как сообщили в МЧС РФ, основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Глава ведомства Александр Куренков поручил сформировать в регионах, где существует риск подтоплений, запасы продуктов, воды и медикаментов.